Cinema in lutto, muore la centenaria Glynis Johns: era la mamma in “Mary Poppins”

È morta all’eta di 100 anni l’attrice britannica Glynis Johns, nota per avere interpretato nel film "Mary Poppins" della Disney del 1964 Winifred Banks, moglie di George Banks (David Tomlinson), integerrimo bancario di Londra, che ha bisogno di una tata (Julie Andrews) per prendersi cura dei suoi due figli. La notizia è stata resa nota da Mitch Clem, il suo manager. L’attrice si è spenta giovedì scorso in una casa di riposo a Los Angeles per cause naturali. "Oggi è un giorno triste per Hollywood", ha detto Clem. "Lei è l’ultima degli ultimi della vecchia Hollywood". In "Mary Poppins" l’attrice interpreta in modo memorabile la canzone "Sister Suffragette". Nel corso di una carriera durata più di 60 anni tra teatro, cinema e tv, ha vinto un Tony Award per il suo ruolo in "A Little Night Music" e ha ottenuto una nomination all’Oscar come miglior attrice non protagonista e candidata anche al Golden Globe.