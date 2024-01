I primi 50 anni dell'icona Kate Moss: “Impossibile farle una foto brutta”

«Non potevi farle una brutta foto», ricorda Kate Garner. «Lei è così britannica.» «Di tutte le foto che ho scattato alle celebrità, quelle di Kate continuano a vendere», ha aggiunto. Moss, cresciuta a Croydon, nel sud di Londra, è stata notata da un’agenzia di modelle all’età di 14 anni. Ha avuto successo tre anni dopo, diventando famosa per il suo look 'da ragazza 'e per aver indossato biancheria intima di Calvin Klein in pose suggestive. Nel 2022, Moss ha detto alla BBC di sentirsi «oggettificata, vulnerabile e spaventata». La corporatura esile di Moss - usata nelle campagne in stile «eroina chic» - era in netto contrasto con quelle di altre top model come Cindy Crawford, Claudia Schiffer e Naomi Campbell. I I marchi di moda hanno combattuto per lei e lei ha creato tendenze, contribuendo a rendere popolare il marchio Hunter di stivali Wellington di gomma quando li indossava con gli hotpants al festival musicale di Glastonbury. Con i suoi eccessi e la vita affascinante, Moss è diventata un punto fermo dei media di gossip. I tabloid hanno seguito le sue relazioni con l’attore di Hollywood Johnny Depp e il frontman dei Libertines Pete Doherty. Nel 2005, Moss è stata accusata di assumere cocaina. Nonostante le previsioni che la sua carriera fosse finita, si riprese e divenne ancora più popolare. Nel 2011 ha sposato il chitarrista dei The Kills Jamie Hince ma la coppia si è separata cinque anni dopo. Al di là della moda, affascinò il pittore Lucian Freud, che dipinse il suo ritratto e, come si scoprì in seguito, le fece tatuare due piccole rondini sulla parte bassa della schiena