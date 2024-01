Sanremo sogna Sinner sul palco dell'Ariston. Trattativa avviata, ma in quei giorni è atteso a... Marsiglia

È il campione sportivo del momento: dopo aver guidato la nazionale del tennis alla storica vittoria in Coppa Davis lo scorso novembre, stanotte si gioca, nell’eterna sfida contro il numero uno al mondo Novak Djokovic, l'accesso alla finale degli Australian Open. Jannik Sinner sarebbe il superospite sportivo perfetto per Sanremo 2024: il festival lo corteggia, i contatti sono in corso, e anche al fuoriclasse altoatesino piacerebbe, a quanto si apprende, partecipare all’evento tv per eccellenza.

Il problema, però - a parte le questioni di budget - sarebbero gli incastri nel fitto calendario di impegni di Sinner, che dal 5 febbraio è atteso al torneo Atp di Marsiglia. L'idea circolava da tempo: già a ottobre, a margine della presentazione di Viva Rai2!, Fiorello - grande appassionato di tennis - aveva detto: «Mi piacerebbe tantissimo ospitarlo, se Amadeus non mi anticipa». E mentre sul fronte sportivo circolano - anticipati da TvBlog - rumors su un possibile ritorno all’Ariston di Francesco Totti, una suggestione nata dopo l’ospitata dell’ex capitano giallorosso ancora a Viva Rai2!, appare invece certa la presenza all’Ariston - in quota volti della fiction - di Leo Gassmann, già vincitore tra le Nuove Proposte nel 2020 e in gara lo scorso anno, stavolta nei panni del protagonista di Califano, il film tv dedicato all’indimenticato cantautore, atteso su Rai1 domenica 11 febbraio, all’indomani della finale del festival.