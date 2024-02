"A muzzarell’", ovvero il viaggio di formazione di due ragazzini

Arriva al cinema l'opera prima del regista partenopeo Diego Santangelo, «A Muzzarell’», con Martina Varriale, Daniele Aiello, musiche di Adriano Pennino e Partenope. Un viaggio di redenzione di due adolescenti persi nelle storture della società moderna. Il film, prodotto dalla Santangelo Media Studios, con il supporto del Ministero della Cultura e del Festival Corto Flegreo e con il patrocinio del Parco Archeologico dei Campi Flegrei e del Comune di Pozzuoli, con al suo attivo già 14 riconoscimenti internazionali, tra vittorie e selezioni, arriverà in sala a partire dal 15 febbraio.

Daniele, dodicenne di Castel Volturno, sta per perdere la nonna che vive a 40 km di distanza, a Bagnoli nei Campi Flegrei. L’ultima volontà della donna è mangiare una mozzarella fatta dal figlio, il padre di Daniele, allevatore di bufale. Il ragazzo decide di accontentare la nonna ed intraprende un viaggio, prima in motorino e poi a piedi, in compagnia della sua crush, Martina. Il viaggio diventa un percorso alla scoperta di se stesso e al tempo stesso una via di fuga dalla realtà. Alla morsa della droga e dell’emarginazione sociale, al clan di spacciatori, di cui il ragazzo rischia di diventare corriere, si oppongono incontri imprevisti con persone non comuni ed esperienze paranormali che affiorano con insistenza, scatenando in Daniele ricordi di un’età felice dimenticata troppo presto. Su tutto aleggia la misteriosa presenza di una donna che appare in diverse vesti ed età e che sembra affiancarlo nel suo viaggio verso la libertà.