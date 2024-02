Sanremo macina record: share alle stelle per le cover. Fiorello: "Fa il 67%, più di Meloni e Schlein"

Sanremo fa ancora record. Il 67.8% di share messo a segno ieri dalla serata cover rappresenta il miglior risultato per la serata del venerdì dell’era Auditel, dal 1987. Al secondo posto proprio l’edizione 1987, condotta da Pippo Baudo con Carlo Massarini, con il 67.50% raccolto dalla penultima serata del festival.

Piaccia o non piaccia, il Festival si becca tre 60% (di share, ndr) di fila. Amadeus da solo batte la Meloni e la Schlein insieme. - Belzebù, perché non entri in politica? Ti fai un partito, lo chiami "Fratelli di Palco", 'Movimento 5 Scalette" o "SanremoViva" così Fiorello ha ironizzato sugli ascolti record delle prime tre serate del Festival a 'VivaRai2!... VivaSanremo!': in compagnia di Biggio, Casciari, Alessia Marcuzzi e tutta la banda, in diretta sotto la pioggia, Fiorello ha scaldato l’atmosfera all’esterno dell’Ariston al termine della quarta serata del Festival di Sanremo.

Lo showman ha salutato l’Aristonello: sarà co-conduttore al fianco di Amadeus della serata finale, per poi tornare da lunedì in diretta regolarmente dal Foro Italico.