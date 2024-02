In scena a Messina i bravissimi Bravissimi Alveario e Marchetti. Le stagioni cambiano, ma noi forse no...

Li abbiamo seguiti col fiato sospeso, quei due vecchi signori, ridendo di certe cose, trasalendo ad altre, con l’oscuro timore di riconoscerle, di riconoscerci (ché il palcoscenico, comunque e sempre, è luogo di svelamenti e riconoscimenti). Sono due vedovi, in effetti, che si conoscono sulla tomba della donna che è stata moglie di uno dei due, David, e “compagna” dell’altro, Edoardo – in una definizione particolarmente ardua dei confini di questa parola, e, per esteso, dei confini e del significato di ogni relazione e legame. Il centro e la chiave di tutto sembra essere lei, la donna sfuggente alle definizioni, perché comunque funzionano tutte: moglie, amica, compagna, oggetto d’amore e di rimpianto, puttana (lo dice, in un impeto, il più sanguigno dei due, David), vittima, carnefice, colei che viene scelta, colei che sceglie, anzi non sceglie. Lei che nemmeno è in scena, se non in forma di fantasma, o ossessione, o rêverie. Questo triangolo falso (ma ci sono rapporti che non siano di complicata geometria assai diversa da quella, elementare, che ci aspettiamo? E ciao ciao, Euclide...) è il nodo dello spettacolo «I cambi di stagione», in scena fino a stasera al Teatro Vittorio Emanuele dove venerdì ha debuttato con vivo successo.

Uno spettacolo che combina un testo assai noto, andato in giro in tutto il mondo, e una messa in scena che riunisce uno straordinario gruppo di eccellenze messinesi, amate e apprezzate in tutta Italia: gli interpreti Antonio Alveario (David) e Maurizio Marchetti (Edoardo), il regista Francesco Calogero, la produzione di Maurizio Puglisi per Nutrimenti Terrestri.

«I cambi di stagione» è la nuova veste (traduzione e adattamento sono del regista Calogero) di quel «Mister Halpern & Mister Johnson» di Lionel Goldstein scritto nel 1983 come film tv (interpreti: Laurence Olivier e Jackie Gleason), poi diventato spettacolo teatrale di successo mondiale. Joseph Halpern è qui David, produttore e commerciante di scatole di cartone ebreo, e Ernest Johnson è Edoardo, commercialista in pensione, estraneo alla cultura ebraica. Che, lo diciamo subito, è forse la “linea” del testo meno perspicua e significativa, per il pubblico italiano (a parte la stretta attualità che rende diversamente “significativi”, oggi, i pochi simboli della fede ebraica della famiglia di David in scena), ma serve nell’economia della narrazione a marcare meglio e più fortemente la differenza tra i due protagonisti: il commerciante pragmatico, abituato alle certezze, e il commercialista più sensibile e colto; quello che canta De Andrè e quello che si commuove per «La traviata»; il marito di Maria Flora e il “compagno segreto” di Flo. Per quarant’anni. Con incontri accuratamente normati (mai contatti fisici, al massimo tenersi la mano) e scanditi dai «cambi di stagione».