Paladino e il suo nuovissimo antico in mostra a Bologna. Venti grandi opere a Palazzo Boncompagni

Palazzo Boncompagni giustificherebbe da sé una visita a Bologna. Vi abitava Ugo, cardinale diventato nel 1572 papa Gregorio XIII in un conclave durato meno di 24 ore. Uomo coltissimo ed eclettico, questo Papa era di vedute assai per così dire moderne. Decidendo opportuno crearsi un erede per mantenere in famiglia i suoi ingenti beni, incurante dell’ovvio scandalo si assicurò la discendenza Boncompagni attraverso una signorina nubile della quale riconobbe il figlio. Essendo uomo di legge (il Papa) si adoperò anche in riforme salutari, come il riordino del diritto canonico e promosse una vasta opera missionaria con gesuiti inviati in Cina e Giappone. Tornando a Palazzo Boncompagni, oggi Benelli (appartenente alla famiglia Pizzighini Benelli), il sontuoso edificio è uno dei più begli esempi del Rinascimento bolognese. È incluso nelle visite del Fai e adibito anche all’allestimento di prestigiose mostre.

Ora, nel 50mo anniversario di Arte Fiera di Bologna, con il sostegno di EmilBanca, è in atto fino al 7 aprile la mostra «Mimmo Paladino nel Palazzo del Papa», curata da Silvia Evangelisti autrice, assieme a Paola Pizzighini, anche del catalogo edito da Pendragon, redatto in italiano e inglese.

Sono esposte una ventina di grandi opere. Paladino «o del cavallo», come Pomodoro «o della sfera» . Il cavallo, icona di Paladino, è un animale grande, elegantissimo, ritto su interminabili zampe. Lo si trova ovunque. Troneggia pure al Vittoriale, dove domina il Teatro della fastosa dimora del Vate. Giustamente, apre anche questa mostra: 13 cavalli neri invadono la Sala delle Udienze papali. Questa volta però i cavalli hanno perduto le loro ardite gambe. Sono quasi masse informi che sembrano dibattersi in un misterioso imprigionamento da cui si vogliono liberare. Il contesto è pertinente: la grandiosa sala cinquecentesca suggerisce eventi epocali, manifestazioni impressionanti.