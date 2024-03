Parità, anzi «complementarità». Alla radice della questione dei generi, per uscire assieme dal labirinto

Parità non significa infatti negazione di differenze , e non si traduce nella totale omologazione del maschile al femminile, o viceversa, ma nella uguale opportunità di scegliere obiettivi personali e concepire progetti in condizione di assoluta libertà, privi da qualsiasi condizionamento socialmente determinato. Secondo la giusta accezione della pari opportunità, il potere, non più declinato sul genere, diventa infatti conquista legata al merito, liberandosi da quell’aura di sopraffazione che ne devia il significato autentico.

Genere e differenze di genere . Termini di una perenne diatriba intorno a cui ruotano stereotipi e pregiudizi, nel circuito ricorsivo che marca netto il confine tra ruoli prestabiliti come tipici dell’uomo o della donna. Un vero labirinto che intrappola identità e scelte dei sessi opposti, dal quale le società contemporanee non riescono a trovare la via d’uscita. Il problema del gender gap è infatti sul tappeto anche nei contesti di maggiore civiltà e sviluppo , ove la tanto discussa «parità di genere» mantiene comunque lo sdoppiamento di polarità che ne fa una questione «maschile» o «femminile». Perché il genere richiama antropologicamente il «potere», storico appannaggio maschile e spartiacque tra i sessi, nonché base di un diffuso malinteso senso della parità.

Tuttavia, nonostante il numero delle donne di potere sia in crescita esponenziale, e molti ruoli di spicco oggi siano declinati al femminile, è innegabile che per la donna il prezzo da pagare per farsi strada nel mondo è sempre elevato, e in molti casi una differenza di trattamento economico a parità di ruolo con l’uomo sancisce uno sbilanciamento di potere connesso alla sommessa volontà di mantenere la donna in condizione di subalternità. C’è ancora molta strada da fare quindi e tanti sono i muri da abbattere per raggiungere la dignità della parità totale; ma l’impegno necessario per demolire ulteriori barriere non può essere soltanto una «questione femminile».

Ne è metafora perfetta lo spot Tim firmato da Giuseppe Tornatore, che, attraverso immagini di forte impatto e significato, racconta in modo efficace il gap del gender, ribadendo indirettamente la necessità di un impegno corale, non esclusivamente femminile.

«La parità non può attendere» è lo slogan che suggella quei pochi minuti di racconto verità, che ha un labirinto come location in cui si muovono due personaggi di sesso opposto. Sì, un labirinto, proprio come la vita di tutti, in cui sia uomini che donne possono perdersi. Non è facile trovare la propria strada nel mondo, ma diventa impossibile se il sentiero che porta all’uscita è bloccato da muri. I protagonisti del cortometraggio imboccano assieme il labirinto, ma le loro strade a mano a mano divergono, in base a specifiche risposte che ciascuno dà alle domande che si illuminano entro le piattaforme ai loro piedi.