Guardarsi nel profondo senza più maschere: l'ultimo romanzo di Claudia Cautillo

Ecco che la storia di Rebecca, approdata in magistratura dopo un’adolescenza, negli anni Settanta, vissuta fra mille inquietudini, diviene l’occasione per addentrarsi in vecchie e nuove fragilità, in vecchie e nuove certezze. Rebecca, grazie a un romanzo autobiografico, è tra le finaliste di un importante premio letterario; in auto, con la nipote Margherita, adolescente e piena di domande, viaggia spedita per partecipare all’evento in cui sarà proclamato il vincitore. Rivivono, nelle sue parole, con Roma sullo sfondo, i sussulti e le battaglie – vinte e perse – della generazione post-sessantottina, le rivendicazioni corrette che hanno dato frutti egregi, favorito l’emancipazione, assicurato diritti, ma riaffiorano anche gli eccessi e gli errori. Qualcuno eclatante e gravissimo, tanto da essere balzato alla ribalta della cronaca nazionale.

Vivere è rischiare, e lo si impara soprattutto ai primi passi. Durante l’infanzia, l’adolescenza, la gioventù. Grandi passioni, alcune cadute, e – soprattutto – segreti. Tanti, i segreti, e alcuni – nella drammatica consapevolezza della difficoltà d’essere “accettati” – resteranno per sempre inconfessabili. Tante ferite aperte e, presto, l’abitudine alle cicatrici, brutti ma spesso romantici ricordi: così, ci mostra Cautillo, funziona la crescita, del corpo e dell’anima.