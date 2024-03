Buon «Dantedì» a tutti! Tutte le iniziative in programma

Oggi è «Dantedì», la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri istituita nel 2020, e sono come ogni anno ormai tantissime le iniziative per celebrare il Sommo Poeta.

Sui canali social del ministero dell’Università e della ricerca è disponibile un video che in meno di un minuto ripercorre con animazioni ed effetti sonori episodi salienti della Divina commedia, ancora oggi, a distanza di oltre 7 secoli, fonte inesauribile di ispirazione per studiosi, letterati ed artisti. A realizzarlo gli studenti del biennio di illustrazione dell’Accademia di Belle arti di Firenze. Nella sede dell’Accademia in via Ricasoli si terrà una conferenza aperta alla città in collaborazione con Unifi, « “Voi che ‘ntendendo il terzo ciel movete”. Dante e l’angelologia del XIII secolo», a cura della docente Anna Rodolfi, docente dell’Ateneo fiorentino.

Otto in tutto le illustrazioni che compongono il video: dalla selva oscura dove il sommo poeta incontra Virgilio, ai sepolcri in fiamme degli eretici, quindi le sponde ghiacciate del lago Cocito dove Dante colloca i traditori, e il Purgatorio fra gli accidiosi, avari e prodighi del diciannovesimo Canto. Infine, il Paradiso dove – guidato da Beatrice – Dante arriva fino all’Empireo. Il video, a cura dei docenti Juri Ciani e Alessandro Baldanzi, è stato realizzato in collaborazione con il Mur.