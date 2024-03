E de Nittis “vide” la vita moderna. Bellissima mostra al Palazzo Reale di Milano

De Nittis (Barletta 1846- Parigi 1884) è un “caso” nel panorama della pittura . Una vita – assai breve – percorsa da drammi, esperienze, trionfi, popolarità internazionale, e poi un nome a volte sottovalutato. Nato in famiglia benestante, a 3 anni orfano di madre, due anni dopo subì il suicidio del padre, vittima di disavventure politiche. Fu affidato ai nonni. Iscritto all’Accademia delle Belle Arti, venne espulso per indisciplina. Era comunque la sua strada, anche se, invece di copiare i greci classici, coltivava il singolare talento di andare a dipingere all’aperto. Non ci sarebbe voluto molto perché a Firenze, dove si recò nel 1866, incontrasse quei giovani rivoluzionari che passavano per «Macchiaioli».

Per meglio poter seguire i personaggi e i movimenti del plein air fine-Ottocento, siccome a Parigi non erano ammessi pittori “di strada”, acquistò addirittura una carrozza, dalla quale poteva finalmente carpire in piena libertà quanto gli passava davanti. Forse per questo la sua pittura è così viva, immediata, fotografica. Si tratta di Giuseppe de Nittis. A lui per la prima volta Palazzo Reale di Milano dedica una grande mostra monografica , curata da Fernando Mazzocca e Paola Zatti, fino al 30 giugno: «De Nittis, pittore della vita moderna». Sono esposti circa 90 tra olii e pastelli, provenienti dalle grandi Gallerie e da collezioni private del mondo intero.

Un sostenitore, Adriano Cecioni, lo incoraggiava sul «Giornale artistico». L’anno dopo era a Parigi. Lì agivano altri giovani fantasiosi detti «Impressionisti». Quel che ci voleva per lui. Fu considerato uno dei loro e come tale, nel 1872, accettato, unico non francese, ad esporre al Salon. Un successo incredibile.

Nel frattempo aveva anche trovato l’anima gemella, Léontine Gruvelle, che giocò un ruolo fondamentale nella vita del giovane artista, celebrato, con Boldini, come il più grande rappresentante italiano della pittura e addirittura insignito, nel 1878, della Legion d’onore. In quegli anni de Nittis si divise tra Parigi e Londra, diventando l’illustratore per eccellenza di quel fin de siècle.

Al colmo del successo, avrebbe voluto lasciare la città e rintanarsi in campagna, a diretto contatto con la natura, ma fu stroncato da un ictus cerebrale, davanti al suo cavalletto. Aveva 38 anni. Quasi il tempo per non aver «visto cader dal cielo che gli aquiloni».

Quel cielo tanto amato: «Ne ho dipinti di quadri! Cieli! Soltanto cieli. Li ho amati tutti. Amo la vita. Amo la pittura. Amo tutto ciò che ho dipinto». È questa felicità che sprigiona dai quadri di de Nittis a farne un unicum irripetibile. Una leggerezza travolgente, elegantissima. Che dipinga leggiadre figure femminili (Léontine è la modella costante) o passeggi lungo i viali cittadini o paesaggi campestri, è tutto aereo, immediato, fotografico.