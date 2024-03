Quei «pesci piccoli» di Alessandro Robecchi. Il decimo romanzo del papà di Monterossi

Scrittore, giornalista, apprezzatissimo autore per la televisione (tra le altre cose, anche degli spettacoli di Maurizio Crozza) e per il teatro, autore radiofonico (per Radio Popolare, di cui è stato direttore, e con la striscia satirica «Piovono pietre» ha avuto il Premio Viareggio per la satira politica 2001), Alessandro Robecchi firma con la sua penna prolifica e geniale il nuovo romanzo, il decimo della serie di cui è protagonista Carlo Monterossi, «Pesci piccoli» (Sellerio), un piccolo capolavoro di dura denuncia sociale, pur con la cifra ironico-sarcastica che è congeniale allo scrittore milanese.

Una bella storia, quella di «Pesci piccoli», con un nuovo personaggio femminile, cui Rebecchi, come ha detto, tiene molto, la dolce Teresa, una donna delle pulizie che improvvisamente si ritrova a sognare per una serie di circostanze in cui il Caso muove i fili dei fatti.

Ma cosa significa per Robecchi stare nella pancia di un personaggio come Monterossi? Significa stare nei panni di chi oggi vive tra conflittualità e compromessi morali, di chi si trova a vivere con malessere crescente nel suo doppio, diviso com’è tra il giusto e il conveniente. Monterossi infatti, per chi non lo conoscesse, è un autore televisivo che con la tv del gossip strappalacrime ha fatto i soldi assieme a Flora De Pisis, la cinica conduttrice di «Crazy Love», la trasmissione-squalo che afferra e ingoia le vite degli altri per ottenere ascolti record.