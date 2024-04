Il destino segnato di quei "figli dei chiodi"

Sono, a modo loro, “eroi” tragici di un quotidiano di violenza, i personaggi di «I figli dei chiodi» (Vallecchi), romanzo del marchigiano Alessandro Morbidelli, docente dell’Accademia di Belle Arti e Design Poliarte di Ancona e scrittore di storie d’ambientazione spesso di un’oscurità greve e fosca, che, tuttavia, tra fatalità e necessità, si aprono a uno spiraglio di speranza: quella di poter decidere del proprio futuro, di poter riscattarsi da un destino di odio condiviso, benché la responsabilità della scelta significhi rischio e ancora dolore.

Cercano un varco nell’amicizia che li lega da bambini Cosimo e Mina, fratello e sorella figli dei capi, e Sergio, Carlino e la bellissima Rosa, figli degli ultimi. Ma la “magia” dei giochi dell’infanzia, per quanto già in bilico sull’abisso, segnata com’è da ore in cui si addensano le nubi, bisticci, tormenti familiari e giornate buie, termina nel 1989, quando in una Puglia garganica sventurata, all’ombra delle faide mafiose, nella luce violenta di un’estate, la brutalità degli adulti li fa diventare «figli dei chiodi»: ognuno di loro possiede il chiodo, simbolo dell’affiliazione al clan e della violenza che vincolò Cristo alla Croce.