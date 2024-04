Francesca Fagnani, una "belva" che graffia sempre meno

Un noto proverbio siciliano recita «Fatti a nomina e va curcati», la cui traduzione testuale è «Fatti la fama e vai a dormire», e siamo convinti che questo antico detto ben si attagli a Francesca Fagnani e alla nuova edizione di “Belve”, da martedì in onda su Raidue in prima serata.

In pochissimo tempo, la Fagnani ha creato un format, ha trovato una precisa dimensione e una cornice nella quale inquadrare le sue interviste, si è accreditata nella fascia che “fa chic e non impegna”, ha ottenuto un importante upgrade passando dalla seconda alla prima serata, e adesso… riposa serenamente sugli allori.

Ma la differenza, c’è e si nota e, probabilmente, molti di coloro che non frequentano abitualmente le seconde serate e non conoscevano il programma si saranno chiesti cosa differenzi i faccia a faccia della Fagnani dalle interviste condotte da altre colleghe, mentre chi seguiva la trasmissione sin dagli esordi si sarà chiesto se la conduttrice stia attraversando un momento di Toffanizzazione. Innanzitutto è cambiato il contesto nel quale si svolge il colloquio, si percepiscono gli umori del pubblico in studio e fra un ospite e l’altro si accenna al varietà, fatti tutti che diluiscono l’atmosfera di una intervista che non concede sconti. Ma è la gentile aggressività della Fagnani che sembra sia cambiata, virando su un certo snobismo, sia nei confronti degli ospiti, come ha dimostrato la sottolineatura della sua “r” di Roma sud, a confronto del francese di Carla Bruni, che rispetto al pubblico.