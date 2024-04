Il premio Oscar Tim Robbins a Catanzaro per il Magna Graecia Film Festival

Tim Robbins dal palco del Dolby Theatre degli Oscar di Los Angeles arriva direttamente a Catanzaro dove parteciperà il 2 agosto al Magna Graecia Film Festival. Un evento d'eccezione che illuminerà il palco dell'Arena Porto del capoluogo.

L'attore, regista e sceneggiatore statunitense Premio Oscar come miglior attore non protagonista nel 2004 per la sua interpretazione di Dave Boyle in Mystic River (regia Clint Eastwood) di cui ricorrono i 20 anni, terrà un concerto con il suo gruppo “Rogues Gallery Band”.

«Dal palco dei premi Oscar al Porto di Catanzaro.

Grazie al Magna Graecia Film Festival si realizza un altro sogno. La galleria delle star di Hollywood che hanno calcato il palco della nostra città si arricchisce di un altro nome d'eccezione». Ha commentato il sindaco Nicola Fiorita. «Sarà l'occasione unica - ha aggiunto il primo cittadino - di scoprire anche il profilo di Robbins meno conosciuto, di cantante e musicista, con The Rogues Gallery Band, in un viaggio alle radici della tradizione americana».

L'evento, organizzato dal fondatore e direttore del Magna Graecia Film Festival, Gianvito Casadonte, è la prima di numerose iniziative annunciate per la ventunesima edizione del Festival che si terrà a Catanzaro dal 27 luglio al 3 agosto e che presenta concorsi dedicati alle sezioni di Opere prime italiane e a quelle internazionali e di documentari, curate da Antonio Capellupo e Silvia Bizio, responsabile anche degli ospiti e delle masterclass internazionali del Festival.

Tim Robbins oltre all'Oscar assegnato dall'Academy è stato candidato nel '96 come miglior regista per Dead Man Walking - Condannato a morte, e ha anche vinto tre Golden Globe, il Sag Award, l'Humanitas Award, il National Board of Review, il Premio al Festival di Cannes come Miglior Attore per il film “I Protagonisti” ed è stato insignito dell'Ordine Francese delle Arti e delle Lettere.

Da 42 anni è direttore artistico del The Actors’ Gang, compagnia teatrale da lui stesso fondata nel 1981, che ha messo in scena oltre 150 produzioni, vincendo oltre 100 premi del settore.

La compagnia The Actors' Gang ha raggiunto e continua a raggiungere migliaia di bambini con i suoi programmi educativi e il suo Prison Project, riconosciuto in tutti gli Usa; opera in due centri di detenzione giovanile, due centri di reinserimento e 12 prigioni in California e a Tecate, Messico. Il suo ultimo film, 45 seconds of Laughter, è stato presentato nel 2019 alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e al New York Film Festival.