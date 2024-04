Premio Strega, nella dodicina 2024 anche la catanese Melissa Panarello

Sono sette le scrittrici e cinque gli scrittori nella dozzina del Premio Strega 2024, che da qualche anno vede ormai una prevalenza di autrici in gara. Due i titoli di Einaudi, «L’età fragile» di Donatella Di Pietrantonio, tra i nomi di punta di questa edizione, e «Cose che non si raccontano» di Antonella Lattanzi, altra autrice sotto i riflettori. Torna tra i dodici dopo 14 anni Sellerio (l’ultima volta era stato nel 2010 con «Prenditi cura di me» di Francesco Recami, mentre in cinquina non entra dal 2006) con un titolo forte, «Chi dice e chi tace» di Chiara Valerio, anche lei favorita alla volata finale. Come Dario Voltolini con «Invernale» (La nave di Teseo) e Paolo Di Paolo con «Romanzo senza umani» (Feltrinelli).

Non sono da meno Adrian N. Bravi con «Adelaida» (Nutrimenti), Tommaso Giartosio con «Autobiogrammatica» (minimum fax) e Daniele Rielli con «Il fuoco invisibile. Storia umana di un disastro naturale» (Rizzoli). Ma è difficile individuare i superfavoriti di questa edizione dello Strega ricca di novità tra cui il ritorno nella serata finale dello scrutinio dal vivo degli ultimi cento voti che verranno stampati.

È rimasto fuori Fulvio Abbate con «Lo Stemma» che si era autopresentato sollevando polemiche e poi è stato presentato da Sandra Petrignani, e non è stata ammessa Carmen Laterza con «L’ultima spiaggia»,autopubblicato tramite Amazon Kindle Direct Publishing e presentato da Laura Massacra. «Quest’anno abbiamo avuto questi due casi, uno di autopresentazione e l’altro di autopubblicazione. Abbiamo dovuto valutare queste questioni che non erano previste dal regolamento e abbiamo deciso di non ammetterli. Forse su questo e altre questioni dobbiamo fare qualche ritocco al regolamento per adeguarlo ai cambiamenti. Noi registriamo le novità e dobbiamo decidere come gestirle» ha detto il presidente della Fondazione Bellonci all’annuncio della dozzina.

In corsa per la cinquina anche la catanese Melissa Panarello con «Storia dei mie soldi» (Bompiani), Raffaella Romagnolo con «Aggiustare l’universo» su cui punta Mondadori, Valentina Mira con «Dalla stessa parte mi ritroverai» (Sem) e Sonia Aggio con «Nella stanza dell’imperatore» (Fazi). Come ha sottolineato Melania Mazzucco, presidente del Comitato Direttivo, «prevalgono autrici e autori nati fra gli anni Settanta e Ottanta del Novecento; si diradano le voci antiche (quest’anno assenti), mentre si affacciano le nuove dei nati nell’ultimo decennio del XX secolo, ma ancora nessuno nel XXI. Ritorna - spiega anche - il romanzo d’impianto più classico, sia d’ambiente contemporaneo sia storico, con una lingua media, spesso intarsiata di dialetto e un ritmo rapido , talvolta adattato alla serialità televisiva».

L’edizione 2024 del Premio Strega vede crescere il numero dei votanti, che passano da 660 a 700 per l’aumento dei voti collettivi dei circoli di lettura delle Biblioteche di Roma - da 15 a 20 - e degli Istituti italiani di cultura nel mondo - da 30 a 35. Entrano a far parte degli Amici della Domenica Roberto Andò, Alessandro Baricco, Anna Bonaiuto, Giulia Caminito, Giordano Bruno Guerri, Mauro Mazza, Antonella Polimeni, Loretta Santini e Roberto Vecchioni.