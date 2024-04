Scene di lotta di classe (tra vip, quasi vip e nip) all’Isola dei famosi

Strano ma vero, questa ennesima, forse inutile e comunque ripetitiva «Isola dei famosi», che Canale 5 si ostina ad allestire, porta con sé qualcosa di diverso, a cominciare dalla conduzione. Vladimir Luxuria regge bene e senza troppo affanno una complessa macchina di scena, fra collegamenti in più location interne ed esterne, rvm e studio, commenti e spaventi. Disinvolta e poco incline a farsi intortare dai suoi ospiti, non cede né alle smancerie di Signorini del GFVip né alla conduzione fra l’annoiato e lo sbrigativo di Ilary Blasi. Certo se non risolve i suoi conflitti con l’inviata sull’isola Eleonoire Casalegno, la faccenda si fa complicata, ma già si è capito che gli autori dovranno fare da paceri e mediatori. I concorrenti sono para vip e para nip, nel senso che i cosiddetti famosi non sono mai state delle vere e proprie star ma hanno sempre brillato di luce riflessa. Chiamarli famosi è un’iperbole, basterebbe “abbastanza conosciuti”, i nip invece, sono sconosciuti ai più ma godono di un certo seguito sui social, il che, paradossalmente, li rende più avvantaggiati nelle votazioni proprio perché possono contare su uno zoccolo duro di follower. Date queste premesse la trama è abbastanza scontata, il conflitto fra le due fazioni è evidente e patetico, perché i nip ostentano sicumera negando la riconoscibilità ai para-famosi e non hanno intenzione di farsi soggiogare, e i vip, dal canto loro, ritenendosi l’élite del piccolo schermo, riterrebbero di instaurare sull’isola un governo “aristocratico” della tv. Vedremo come finirà lo scontro di classe, con le prime eliminazioni, anche perché in quest’edizione è stata abolita l’isola della salvezza intermedia, sulla quale coloro che erano stati eliminati con il televoto venivano provvisoriamente spiaggiati e posteggiati per essere rimessi in gioco dopo ogni puntata. Questa volta chi perde torna a casa, punto. E anche se Vladimir Luxuria si augura la tenuta dei concorrenti e pochi ritiri, la neo miss Italia Francesca Bergesio ha già fatto le valigie causa infortunio e Greta Zuccarello e Aras Senol (la cui notorietà ci è oscura), sono murati nelle loro camere d’albergo causa Covid.

Quanto agli opinionisti, Canale 5 non brilla per originalità. Sonia Bruganelli ha lasciato la poltrona del GFVip per sedersi sul trono dell’isola. Le sue osservazioni sono pepate e, spesso, umorali, ma ha trovato pane per i suoi denti con Luxuria che non le ha risparmiato una frecciatina. Dario Maltese, invece, segue la scia di Cesara Buonamici. Anche lui è stato prelevato dal TG5 per commentare in maniera pacata e ragionata, che, ovviamente, è un controsenso per ogni opinionista che voglia fare carriera.