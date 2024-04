A Palermo 65 buyers per le serie e i film Tv della Rai

Le serie e i Tv movie, ma anche i documentari, i grandi eventi della musica e dell’arte, i programmi per ragazzi. I più importanti operatori del mercato globale saranno nel capoluogo siciliano, da oggi a venerdì 19 aprile, per partecipare agli Screenings di Rai Com, la presentazione del catalogo 2024, evento realizzato con l’attivo supporto del Comune di Palermo.

In sessantacinque, provenienti dall’Europa come dall’Australia, dal Giappone come dal Medio e dall’Estremo Oriente, si dedicheranno per tre giorni alla vastissima produzione della Rai. Un mercato florido e in crescita, il cui piatto forte è ancora una volta la fiction made in Italy. Una line up sempre più ricca quella presentata da Rai Com, che propone ai buyers internazionali novità come “Gerri”, “Marconi”, “Kostas”, “Libera” e “NUR” e successi recenti, che vanno da “Il Clandestino” a “La lunga notte”, da “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore” a “Le indagini di Lolita Lobosco”, passando per “Mina Settembre”, “Vincenzo Malinconico”, “I Bastardi di Pizzofalcone”, “Cuori” e tantissime altre serie e film Tv. Immancabili, nel catalogo di Rai Com, “Il Commissario Montalbano”, che vanta un successo globale ultraventennale, e “Il Paradiso delle Signore”, venduto in oltre settanta Paesi.

A dare il via all’evento sarà la presentazione video agli ospiti internazionali dell’offerta Rai nella cornice di Villa Igiea a cui faranno seguito, nei giorni successivi, visite guidate alla scoperta dei luoghi più suggestivi della città. A ospitare gli incontri, domani, sarà invece Palazzo Chiaramonte, sede prestigiosa dell’Università degli Studi di Palermo, nel centro storico del capoluogo siciliano. Con 4.000 titoli, oltre 600 film da catalogo, 700 film classici e oltre 8.000 ore di prodotto televisivo, Rai Com è uno dei maggiori fornitori globali di contenuti per i broadcaster e le aziende di distribuzione.

Nei giorni degli Screenings Palermo ospiterà anche l’evento speciale di Rai Porte Aperte alla Galleria D’Arte Moderna. Tre giornate in cui gli studenti potranno scoprire i mestieri della Tv a fianco dei professionisti che lavorano ai programmi del Servizio Pubblico. Nella Sala Isgrò della Galleria sarà allestito un vero e proprio studio televisivo, dove studenti di tutte le età potranno imparare giocando a “fare radio e televisione”.