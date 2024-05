Taurianova Capitale del Libro... «Una storia da scrivere insieme»

«Una storia da scrivere insieme». Questo l’orizzonte tracciato dal progetto Taurianova Capitale Italiana del Libro 2024. Ieri pomeriggio, nel suggestivo giardino di Villa Zerbi, si è alzato il sipario su una manifestazione che sta attirando attenzioni, energie e collaborazioni dall’intero Paese, attivando sinergie inaspettate e sorprendenti. Un mosaico di interazioni che, ben oltre l’entusiasmo, inizia già a mostrare i primi risultati pratici. Nel corso della partecipata conferenza stampa, l’amministrazione ha illustrato tempi, indirizzi e strumenti che condurranno al compimento di un percorso «di crescita e riscatto per la città e il territorio attraverso la cultura». Un obiettivo già scritto nel logotipo scelto per rappresentare il titolo di Capitale: l’araba fenice (araldica dello stemma comunale) che rinasce dalle sue ceneri e si alza in volo sospinta da ali fatte di libri. Una suggestione poggiata su uno sfondo giallo: il colore “donato” dall’artista Cesare Berlingeri. Ecco il senso. Cultura come sincretismo, come contaminazione, come dialogo tra arti.

Questa “missione” poggia le sue fondamenta nel progetto “La Città della Cultura” e, soprattutto, sul rilancio della biblioteca cittadina “Antonio Renda” che, secondo il programma allestito dall’amministrazione, riaprirà le porte proprio nei prossimi giorni. Una nuova idea di “servizio pubblico” applicato a un laboratorio che chiede nuovi modelli di sviluppo per affrontare le sfide del futuro. Da qui, dai libri e dalla sensibilizzazione alla lettura, si parte per un viaggio che unisce le ambizioni culturali, sociali e turistiche della città. Ma Capitale Italiana del Libro 2024 è i format “Taurianova Legge”, la fiera libraria, “Taurianoir”. E ancora, il teatro, i libri per bambini, la “storia a tavola”, i grandi eventi.

Solo l’altro ieri il Comune ha siglato tre patti di gemellaggio con il Concorso dei Madonnari, Il Villaggio Sud Agrifest e l’Infiorata. E poi, come gemma pronta a sbocciare, il fermento dei soggetti aderenti al Patto per la Lettura.

Presenti al tavolo dei relatori, insieme al sindaco di Taurianova Roy Biasi e all’assessore alla Cultura Maria Fedele, il presidente della commissione del Ministero della Cultura che ha valutato le proposte per il concorso Capitale Italiana del Libro 2024, Pierfranco Bruni, il vicepresidente della Regione Calabria Giusy Princi, il vicesindaco della Città Metropolitana Carmelo Versace. Collegato in video il presidente del Cepell Adriano Monti – Buzzetti.