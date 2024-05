Nel mondo perduto di Aiace. A Siracusa la prima delle tragedie della 59esima stagione la dirige Micheletti

Gronda sangue, il mondo cancellato di Aiace . Finisce in un gigantesco mattatoio – ornato da interiora gocciolanti e carni straziate, percorso da gemiti e ruggiti, in un penoso, e terrorizzante, stravolgimento dell’umano – l’epoca (l’epica) del più grande degli eroi omerici dopo Achille. Del più grande degli eroi “di prima”, lasciando il posto alla schiatta dei politicanti e degli imbonitori, i «meschini irriconoscenti Atridi» – come alla fine dei ringraziamenti il potente coro rimarcherà, riaffermando l’efficacia percussiva della voce e la forza della musica (originale, di Giovanni Sollima), due delle cose più pregevoli della prima delle tragedie della 59. stagione di rappresentazioni classiche per l’Inda al Teatro greco di Siracusa , «Aiace» di Sofocle messo in scena da Luca Micheletti con la bella traduzione di Walter Lapini .

Assai unitario e coerente, pur esplorando ogni sfumatura d’espressione, è il corpo sonoro della tragedia: la ricca partitura di Giovanni Sollima allinea parola e musica, s’estende (e ci prende) nelle bellissime parti affidate al coro nei tre Stasimi, addensa e modula il dramma, con la potenza evocativa e perentoria della musica eseguita in teatro, attraverso il trio di violoncelli (Francesco Angelico, Christian Barraco, Cecilia Costanzo), percussioni (Giovanni Caruso) e arpa (Giuseppina Vergine), e gli attori-musici Marcello Zinzani (clarinetto) e Paolo Leonardi (trombone).

Eccellente, si diceva, il coro, che anima profondamente la convulsa scena, diretto dai maestri Davide Cavalli e Marcello Mancini e con le coreografie di Fabrizio Angelini: i corifei, il messinese Giorgio Bongiovanni, Lorenzo Grilli, Mino Manni, Francesco Martucci, e poi Giovanni Accardi, Gaetano Aiello, Ottavio Cannizzaro, Pasquale Conticelli, Giovanni Dragano, Raffaele Ficiur, Gianni Giuga, Marcello Mancini. Come sempre impeccabili i ragazzi dell’Accademia d’arte del dramma antico (fucina di talenti e eccellenza formativa nazionale), qui nelle vesti dei marinai di Aiace e di Erinni, soldati, dei.

Tommaso Cardarelli è un efficace Teucro, fratellastro di Aiace. Tenera l’apparizione, nelle vesti di Eurìsace, figlioletto di Aiace e Tecmessa, della piccolissima figlia del regista, Arianna, che strappa sorrisi e applausi (ma forse distrae e diluisce la forza drammatica della scena).

Non ci stancheremo mai di rammentare, come fa nel ricco libretto che tradizionalmente accompagna gli spettacoli il consigliere delegato e sovrintendente ad interim Marina Valensise, l’importanza e l’unicità del progetto culturale dell’Inda – non «riadattare» ma «ritrovare i classici» – che comincia, per ogni spettacolo, dalla traduzione affidata a grandi studiosi e si estende fino alla cura delle foto di scena, opera d’un gruppo di straordinari fotografi. Fortunatamente – viene da pensare dopo aver visto il possente scenario-corpo di Aiace – non camminiamo tra le spoglie colossali d’un mondo consumato, come fossero resti ciclopici che c’inducono solo perturbante meraviglia, se riusciamo a capirne e restituirne il senso e celebrarne il valore: noi uomini, «fantasmi e vane ombre», in balìa del volere capriccioso degli dei, non abbiamo che il nostro presente, la nostra parola, il nostro gesto che può farsi, si fa teatro, condivisione, forza. A Siracusa – e gli applausi del pubblico lo hanno confermato anche stavolta – si torna ogni anno a celebrare esattamente questo.

In scena, in alternanza con «Fedra», fino al 7 giugno.