L’ “esenzione” da Dante può soltanto impoverirci tutti

«La Commedia è un libro che tutti dobbiamo leggere. Non farlo significa privarci del dono più grande che la letteratura può offrirci». Un dono, nelle parole di chi la recitava a memoria come Jorge Luis Borges, e «inesauribile incalcolabile inestinguibile» per Osip Mandel’štam (cui fu di conforto nel gulag), ma pure una sorta di grande pozzo dal quale tirar fuori qualcosa che riguarda ciascuno di noi umani, mentre consola e sferza, gratifica e punisce: un dono che può trasformarsi, anche sette secoli dopo la morte di Dante, in polemica. Come quella nata dalla scelta di un’insegnante di Treviso di esonerare due studenti di fede musulmana di una scuola media dallo studio della Commedia per non offendere la loro sensibilità religiosa. Ne abbiamo parlato con linguisti, scienziati, scrittori. Edoardo Boncinelli (genetista)

«Lo studio di Dante non è totalmente riconducibile a un programma di studio di concezione cattolica: sarebbe come dichiarare che i matematici del Trecento avevano delle idee confuse sul concetto di parallelismo. Su un piano di libertà intellettuale e affettiva non si può confondere l’approfondimento di un aspetto culturale della visione cristiana del mondo con quello di un’adesione calda ed entusiasta rispetto alle differenti alternative che sono comunque visioni delle cose del mondo. Altrimenti addio libertà».

Paolo D’Achille (linguista)

«Credo che Dante sia non solo il padre della lingua italiana, ma che appartenga alla letteratura e alla civiltà universale. Conoscerlo costituisce dunque un arricchimento per ogni persona, a prescindere dalle idee religiose o politiche o dalla cultura di riferimento. Leggere Dante non significa poi credere in tutto quello che ha scritto: sono passati settecento anni dalla sua morte e il mondo e la visione del mondo sono da allora profondamente cambiati. Senza dire che, all’inferno Dante ci ha messo pure qualche papa!». Valeria Della Valle (linguista)

«Una notizia rimbalzata mediaticamente che provoca tristezza e preoccupazione. Sempre più spesso assistiamo a fenomeni di cancellazione della cultura diversa da quella di appartenenza. Invece di allargare la conoscenza delle altre culture, ci si rinchiude nella propria, come se le idee diverse potessero far male. Tutto questo dispiace per vari motivi: i due studenti di fede islamica avranno un trattamento che li isolerà all’interno della classe, invece di integrarli. In più, sarà loro vietata una lettura che li arricchirebbe e resi partecipi della letteratura del paese in cui vivono e studiano. Letteratura che non è solo italiana, perché Dante come Shakespeare, come RabrindanathTagore, come Nagib Mahfuz, come Salman Rushdie, appartengono all’umanità, indipendentemente dalla lingua, dalla religione, dalle idee che esprimono nelle loro opere».