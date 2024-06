Un «Miles»... femmina! La commedia di Plauto al debutto il 13 al Teatro greco di Siracusa

«E' un mondo in cui il momento della battaglia potrebbe non arrivare mai. Anzi le guerre appaiono un’ipotesi fantastica». Sembra assomigliare ad un mondo oggi tanto atteso quello che fa da sfondo al «Miles gloriosus» di Plauto, la commedia che debutterà giorno 13 e rimarrà in scena fino al 29 giugno al teatro greco di Siracusa. Il regista Leo Muscato, che torna a Siracusa dopo il successo dello scorso anno con il «Prometeo incatenato», precisa che ci troviamo in una commedia degli «equivoci e degli inganni» e «i militari sembrano boyscout che giocano alla guerra. È una storia ambientata in un mondo militare, e nell’aria aleggia una guerra che però non si vede mai. Per questo ci siamo reinventati un mondo contemporaneo in cui è possibile rendere credibile qualsiasi cosa».

Una commedia, nella traduzione di Caterina Mordeglia, che viene messa in scena per la prima volta al Teatro Greco di Siracusa come ha ricordato il consigliere delegato Marina Valensise. Muscato ha scelto come protagonista Paola Minaccioni, popolare volto del cinema e della tv, e si è circondato di un cast tutto femminile. «Ci stiamo divertendo da pazzi e vogliamo anche far divertire. Ma vogliamo offrire anche una riflessione. Mi sono fatto sfiorare dall’idea che il cast fosse tutto femminile: mi sono circondato di un cast eccellente con un coro di 40 donne. Pensavo di conoscere questo testo ed invece mi ha cominciato a parlare in maniera nuova: sulle donne ne vengono dette tante. Ed è nata l’idea che ci siano solo donne in scena».