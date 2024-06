Che risate... moderne, con Plauto!

La prova migliore è stata la spettatrice seduta dietro di me: ha riso di continuo. Ha battuto le mani quando (da subito) la mattatrice Paola Minaccioni ha esortato la platea a partecipare, ha esultato quando l’inganno tessuto in scena è andato a buon fine. Ma soprattutto ha riso tanto e di gusto. Che dire: prova superata, caro Plauto. Era la prima volta del «Miles Gloriosus», gloriosa commedia che ha attraversato tutti i secoli, nel cuore del cuore del teatro greco recuperato e celebrato ogni anno come un rito sacro (come è) a Siracusa, grazie al benemerito Istituto nazionale del Dramma antico. Ed era arduo, come sempre è la commedia, laddove si misura con più evidenza la distanza di mondi e linguaggi e azzeccare la formula è complicato assai e non sempre l’esito è felice. E invece Leo Muscato, già applaudito lo scorso anno per l’ottimo «Prometeo Incatenato», ha provato a inventarsi con grazia beffarda, sull’agile traduzione di Caterina Mordeglia, un Plauto che regga la prova della contemporaneità, la prova dello spazio grande del Teatro greco sul Temenite, la prova di reinventare uno spirito comico che sia assieme perenne e moderno. E io penso – e la mia vicina di posto pure, così come le migliaia di spettatori che riempiono la cavea a ogni replica – che ci sia proprio riuscito.