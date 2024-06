Tra le stagioni dell’amore. In scena al Teatro greco di Siracusa la produzione Inda «Horai»

I passi di danza dell’étoile Eleonora Abbagnato, la musica di Vivaldi e Scarlatti, ma anche di George Gershwin e Jimmy Van Heusen, assieme alle parole di Aristofane, Catullo, Orazio e Apollonio Rodio. A mescolare questi ingredienti ci ha pensato il regista e coreografo di fama internazionale Giuliano Peparini che venerdì 5 e sabato 6 luglio porterà in scena al teatro greco di Siracusa «Horai - Le quattro stagioni». E c’è grande attesa per il viaggio tra le stagioni dell’amore, che Peparini ha ideato per l’antica cavea riadattando uno spettacolo messo in scena per la prima volta tre anni fa.

I sentimenti della vita, le emozioni che superano l’età, i luoghi, il tempo per la quarta produzione della Fondazione Istituto Nazionale del Dramma antico per la 59/a stagione di rappresentazioni classiche dopo «Aiace» di Sofocle per la regia di Luca Micheletti, «Fedra (Ippolito portatore di corona)» di Euripide per la regia Paul Curran e «Miles Gloriosus» di Plauto per la regia di Leo Muscato.