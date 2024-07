Un festival speciale dal 18 al 22 settembre: Pordenonelegge festeggia 25 anni celebrando «il libro e la libertà»

Un’edizione speciale per il 25° anno di vita del festival Pordenonelegge che nella sua rinnovata titolazione, «festa del libro e della libertà», riassume il senso dell’incontrarsi tra i libri e con i libri. Che sono scritti e letti, come ha ricordato Michelangelo Agrusti, presidente di Fondazione Pordenonelegge, là dove c’è libertà, giacché dove essa manca i libri non si possono scrivere ma neanche leggere. Con lui a presentare la 25. edizione, a Roma, Gian Mario Villalta, direttore artistico, e Mario Anzil, vicepresidente e assessore alla Cultura della Regione Friuli Venezia Giulia. Presenti il direttore di Fondazione Pordenonelegge.it Michela Zin e i curatori del festival, Alberto Garlini e Valentina Gasparet.

Sarà una città in festa Pordenone, dal 18 al 22 settembre, per cinque intensi giorni di cultura, di incontri, di ascolto, che riuniscono e accomunano interessi assai diversi, cittadini di ogni età e di ogni ruolo e ceto, e associazioni, «tutti pronti a partecipare in questa città-festival – ha ricordato Villalta – che sospende il tempo ordinario per diventare fervido laboratorio di esperienze». E nelle «cinque giornate di Pordenone» – così le ha chiamate Anzil – , la città che si colorerà di giallo per rafforzare lo spirito di riflessione e di pensiero, diventa «il cuore pulsante di una regione che è essa stessa cuore pulsante al centro dell’Europa». Regione di confine che fa del confine «una nuova opportunità di amicizia e di incontri», e non può che proporre «una cultura di frontiera, polifonica, pluralista, che accoglie al proprio interno le differenti tesi, in cui il confine non è chiusura, finis, muro, ma attraversamento, cerniera, ponte, incontro».