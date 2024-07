Il Magna Graecia Film Festival sempre più internazionale

Kevin Costner, Tim Robbins, Michel Platini. Questo il “tridente d’attacco” con cui si presenta la 21esima edizione del Magna Graecia Film Festival, la kermesse cinematografica – con ampie digressioni nella musica e, quest’anno, anche nel calcio – che torna a Catanzaro dal 27 luglio al 4 agosto prossimi. Il programma dell’edizione 2024 è stato presentato nella mattinata di ieri a Palazzo De Nobili, sede del Comune capoluogo della regione Calabria, dal direttore artistico Gianvito Casadonte.

Ad aprire il programma dei film in concorso, il debutto alla regia di Claudio Bisio che inaugurerà il festival con “L'ultima volta che siamo stati bambini”.

Il primo del “tridente d’attacco” a salire sul palco del Mgff sarà l’ex campione della Juventus e della Francia, nonché ex numero uno della Uefa, Michel Platini: a intervistarlo, il 28 luglio, in esclusiva per SkySport, Federico Buffa. Sarà l’occasione per ripercorrere la vita sportiva e privata di un campione indiscusso della storia del calcio.

Il 29 luglio, spazio alla nostalgia degli anni ’80 e ’90 con Jerry Calà, in conversazione con Antonio Capellupo.

Il 30 luglio protagonista sarà la musica con la calabrese, ultima vincitrice di X-Factor, Sarafine e il suo sound elettronico; mentre il 31 luglio sarà la giornata di Kevin Costner, che converserà con Silvia Bizio. A seguire, la star di Hollywood presenterà la proiezione del primo capitolo di “Horizon - An american Saga”, l'ultimo film che ha scritto, diretto e interpretato.

Per Tim Robbins un triplo appuntamento sul palco del Mgff: l'attore, regista e sceneggiatore, l'1 agosto, sarà intervistato da Silvia Bizio, il 2 agosto terrà un concerto, accompagnato dalla The Rogues Gallery Band, mentre il 4 agosto vedrà proiettato “Le ali della libertà”, a trent’anni dall’uscita nelle sale cinematografiche.

Spazio in cartellone anche al mondo del libro: saranno presentati “La scelta” di Sigfrido Ranucci (4 agosto), “Tre notti” di Vinicio Marchioni (30 luglio), “Mostri di Ponticelli” di Giulio Golia (2 agosto) e “Carlo Delle Piane. L'uomo che ho amato” di Anna Crispino (1 agosto).

In anteprima nazionale al Mgff, nella sezione “Sguardi di Calabria”, anche il film “Cutro, Calabria, Italia” di Mimmo Calopresti dedicato alla tragedia dello sbarco di migranti sulle coste calabresi.

La giuria del festival, presieduta dalla regista Cinzia TH Torrini e composta dall'attrice Cristina Rambaldi e dal produttore Enzo Sisti, designerà il vincitore tra le opere prime e seconde di lungometraggi internazionali selezionate da Silvia Bizio. La giuria delle opere prime e seconde di documentari, selezionate da Antonio Capellupo, sarà presieduta dal regista Mimmo Calopresti e composta da allievi della Scuola di Regia dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro e da una rappresentanza della Consulta Studentesca dell'Ufficio Scolastico Regionale Calabria. Madrina dell’evento sarà l’attrice e cantante Clara Soccini, che si esibirà in concerto il 3 agosto.

Il palco, come di consueto, sarà allestito all’interno dell’area del Porto di Catanzaro.