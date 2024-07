Bronzi di Riace, si riparla della possibile origine siracusana

«C’è una sorta di Dna, di codice genetico, che individua e distingue i vari tipi di litotipi argillosi: la composizione percentuale di questi elementi osservati nelle terre delle saldature dei Bronzi di Riace e in quelle oggetto del prelievo effettuato nell’area dell’Anapo nel Siracusano sono pressoché identiche». Anselmo Madeddu, medico, esperto di storia e di bronzistica greca, è consapevole che l’ipotesi che i Bronzi di Riace avessero un’origine siciliana non è del tutto nuova. Ma lo studio con Rosolino Cirrincione, direttore del Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali dell’università di Catania, insieme all’equipe del Dipartimento etneo, ovvero Carmelo Monaco e Rosalda Punturo, d’intesa con Carmela Vaccaro dell’università di Ferrara, porta elementi nuovi che confermerebbero la teoria degli archeologi americani Robert Ross Holloway e Anne Marguerite McCann.

«C’è una straordinaria corrispondenza dei contenuti di elementi in traccia tra le terre di saldatura e i campioni prelevati nell’area nel Siracusano: elementi considerati immobili dal punto di vista geochimico e dunque non modificabili da fattori esogeni e pertanto fortemente indicativi» spiega il dottor Cirrincione, che precisa subito che ci sono ancora analisi in corso e gli articoli scientifici saranno pubblicati tra qualche settimana.