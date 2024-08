Barocco e Tango argentino: un abbraccio di bellezza al Festival di Catania

E’ tornato. Uno degli appuntamento internazionali più attesi per gli amanti del tango argentino e della cultura tanguera, tradizionalmente nel cuore dell’agosto siciliano. Cosmopolita, spettacolare, fiorito d’eccellenze, il Catania Tango Festival – vincitore agli Oscar del Tango 2019 di Buenos Aires – apre oggi la 22esima edizione: fino a domenica all’anfiteatro «Le Ciminiere», ormai spazio storico della città, confluiranno migliaia di tangueri da tutto il mondo, per ballare appassionate “tandas” e assistere alle esibizioni dei più celebrati maestri. Anche per quest’edizione, organizzata con amore dall’associazione culturale “Caminito Tango” col supporto logistico dell’Accademia catanese «Proyecto-Tango» e patrocinata dal Comune di Catania e dalla Città Metropolitana di Catania, la Sicilia e Catania saranno protagoniste nel panorama mondiale.

Sono attesi ospiti da oltre 25 Paesi, oltre che da tutta Italia, attratti dalla bellezza del luogo, tra natura e storia, dagli “abbracci” promessi in pista, dallo strepitoso cast della kermesse. Come sempre, i migliori ballerini di tango al mondo si esibiranno per i tangueros ospiti. Tra le vecchie conoscenze ci sono alcuni habitué del Festival, come Joe Corbata e Lucila Cionci, Neri Piliu e Yanina Quiñones, Carlos Estigarribia e Gisela Natoli, mentre per la prima volta parteciperanno i campioni mondiali 2022 di tango escenario Ricardo Astrada e Constanza Vieyto. Come sempre, chiudono il cast i Maestri residenti dell’Accademia «Proyecto Tango» Angelo Grasso – decano del tango siciliano, ideatore e direttore artistico del festival – e Donatella Grasso, che ogni anno avvicinano alla cultura del tango centinaia di nuovi appassionati.