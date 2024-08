Incendi, A2 chiusi temporaneamente alcuni tratti: automobilisti in fuga dalle auto

A causa di un incendio che sta interessando la scarpata e per la presenza di fumo all'interno della galleria Montevetrano 2, lungo la A2 'Autostrada del Mediterraneo' al km 17,000, è stato temporaneamente chiuso il tratto in direzione sud tra gli svincoli di Pontecagnano nord e Salerno Fratte a San Cipriano Picentino, in provincia di Salerno.

Al momento per i veicoli diretti a sud viene consigliata l'uscita Salerno Fratte con rientro presso lo svincolo di Pontecagnano nord.

Sul posto i mezzi dei Vigili del Fuoco, le Forze dell'Ordine e le Squadre Anas per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura della carreggiata in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Un altro vasto incendio è divampato tra gli svincoli di San Mango Piemonte e Pontecagnano Faiano. Le fiamme stanno divorando una collina che si trova proprio sopra le gallerie autostradali. I problemi principali sono stati provocati dal fumo che, risucchiato dai tunnel, ha ridotto fortemente la visibilità in entrambe le direzioni. Diversi automobilisti, presi dal panico, sono scesi dalle vetture e hanno provato a guadagnare l’uscita a piedi. Difficilissima la situazione che si sono ritrovati di fronte gli agenti della Polstrada di Eboli che, per consentire le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza, hanno adottato un provvedimento provvisorio di chiusura. La situazione sta comunque gradualmente

rientrando nella normalità.