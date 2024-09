Inferno 2024, ultime repliche alle Gole dell'Alcantara. E nel 2025 in scena anche Odissea e Orlando furioso

“Ero sempre felice quando il pubblico, tornando dopo aver visto Inferno nelle Gole , ne parlava come di uno spettacolo meraviglioso , con attori bravissimi, luci eccezionali . E in tanti , contemporaneamente, ci chiedevano come mai non avessimo riproposto anche l’Odissea , rappresentata sempre qui qualche anno fa ”.

“Abbiamo fatto tesoro – ha aggiunto Trischitta - del suggerimento del pubblico e stiamo già lavorando all’edizione 2025 degli spettacoli nelle Gole dell’Alcantara per riproporre non solo l’Inferno di Dante ma anche l’Odissea di Omero”.

E non è finita: mentre Buongiorno Sicilia raccomanda di fare in fretta ad acquistare sul circuito Boxoffice Sicilia (www.boxofficesicilia.it) i biglietti per le ultime repliche di Inferno, che si chiude domenica 8 settembre - sono già quasi sold out le due serate di sabato con gli speciali effetti di Vaccalluzzo -, l’altro produttore esecutivo, Luciano Catotti, ha svelato che il prossimo anno gli spettacoli da mettere in scena con la collaborazione del Parco botanico e geologico delle Gole saranno addirittura tre.