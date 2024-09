Cento meno Uno, via agli eventi dedicati ad Andrea Camilleri

A cinque anni dalla morte di Andrea Camilleri, avvenuta il 17 luglio 2019, e in vista del centenario dalla nascita, il 6 settembre 1925, nel giorno del compleanno del creatore del Commissario Montalbano vengono annunciate le prime iniziative per celebrare il grande scrittore e drammaturgo. Tanti gli eventi anche in questi ultimi mesi del 2024. Il programma generale verrà annunciato a gennaio dal Fondo Andrea Camilleri, promotore di tutte le iniziative. Il calendario è ricchissimo e si svilupperà per tutto il 2025 e per gran parte del 2026. Intanto per l’anniversario dei 99 anni parte Cento meno Uno con primo evento fra tutti “Immagini, riflessioni, letture”, ad Assisi il prossimo 28 settembre, dedicato al lavoro teatrale dello scrittore che tra la fine degli anni ‘50 e l’inizio degli anni ‘60 curò proprio ad Assisi la regia di alcuni spettacoli andati in scena nel teatro della Pro Civitate Christiana, ora organizzatrice dell’evento con il Comune di Assisi.

Nella sezione regie teatrali del vasto archivio dello scrittore, custodito nella sede romana del Fondo Andrea Camilleri, dichiarato di interesse storico dal ministero della Cultura, è riservata una rilevante attenzione a questa esperienza artistica umbra del maestro siciliano, regista di alcuni testi teatrali – che avevano vinto il concorso di drammaturgia annualmente bandito dalla Pro Civitate – interpretati da giovani attori destinati a diventare famosi, fra i quali Elena Cotta, Enrico Maria Salerno, Mariano Rigillo, Ugo Pagliai, Turi Ferro, Roberto Herlitzka.

Il 25 ottobre, su iniziativa della Fondazione per il dramma popolare di San Miniato in collaborazione con Fondo Camilleri, ci sarà un seminario di studi dedicato agli archivi che conservano la documentazione relativa al lavoro teatrale di Camilleri e alle ricerche di alcuni studiosi. Tra gli altri parteciperà l’Accademia d’arte drammatica Silvio d’Amico. In occasione della Buchmesse, di cui l’Italia sarà quest’anno Ospite d’onore dal 16 al 20 ottobre a Francoforte, verrà dedicato uno speciale omaggio al grande scrittore per iniziativa del suo editore Sellerio, con in programma il 19 ottobre la lettura in pubblico di alcune pagine delle sue opere.

Tra gli eventi letterari più attesi dell’anno, la pubblicazione delle lettere alla madre e alla sua famiglia, scritte tra il 1949 e il 1961 da un giovane Camilleri, all’inizio della carriera. Finora inedite, raccontano gli incontri dello scrittore con Jean Genet, Jean-Paul Sartre, Anna Magnani, Vittorio De Sica e tanti altri e sono state raccolte in un poderoso volume di quasi 400 pagine da Sellerio che le pubblicherà il prossimo autunno.