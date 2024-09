Scuola, specializzazione di 85mila docenti precari di sostegno: lo annuncia Valditara

«Attueremo un’autentica rivoluzione con la quale noi intendiamo specializzare nel corso del 2025 85mila docenti precari (di sostegno) senza specializzazione che sono quelli che hanno almeno tre anni di attività alle spalle». Lo dice in un video su YouTube il ministro dell’Istruzione e del mertito Giuseppe Valditara parlando del precariato nella scuola che, spiega, «è rappresentato essenzialmente da insegnanti di sostegno che nel 2023-2024 su un totale di 160.000 docenti precari sono stati ben 108.885».

«Perchè è aumentata così tanto nel corso degli anni il precariato tra gli insegnati di sostegno? - si chiede il ministro - perchè è aumentato in maniera esponenziale il numero dei giovani con disabilità. Ma va anche aggiunto che purtroppo le università non sono state in grado di specializzare un numero adeguato di insegnanti di sostegno - prosegue - e giustamente possono essere assunti in ruolo solo docenti specializzati (per garantire la massima qualità dell’insegnamento per i giovani con disabilità), ma i percorsi nell’università non si sono rivelati adeguati in questi anni».

«Per risolvere questo problema - spiega - abbiamo deciso di affiancare percorsi presso 'Indirè, il centro di formazione per gli insegnanti, centro di ricerca che fa capo al ministero dell’Istruzione e del merito. Questi corsi di specializzazione saranno sviluppati tenendo conto innanzitutto delle riflessioni, dei suggerimenti dell’Osservatorio scolastico per la disabilità», conclude.