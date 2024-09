Simona Lo Iacono con “Virdimura” si aggiudica il premio Elio Vittorini

E’ la siracusana Simona Lo Iacono con “Virdimura” (Guanda editrice) la vincitrice della XXIII edizione del Premio letterario nazionale Elio Vittorini. Ieri sera al Teatro Massimo di Siracusa la cerimonia conclusiva del premio intitolato allo scrittore siracusano che ha visto segnare una serie di record: Simona Lo Iacono è la prima siracusana a vincere il Vittorini e tra l’altro iscrive per la seconda volta il suo nome negli albi del Premio avendo vinto nel 2008 la sezione “opera prima”. Inoltre per la quinta volta consecutiva, da quanto il Premio è ripartito nel 2020, vince una donna.

Simona Lo Iacono, magistrata in servizio a Catania, è al suo nono romanzo. Questa volta ha scelto di raccontare una storia vera, descrivendo la prima donna nella storia a ricevere la «”licenza per curare” che era fino ad allora privilegio soltanto maschile. Nella Catania del XIII secolo una bambina ebrea, Virdimura, impara, accompagnando il padre medico, come curare i corpi e come aiutare gli ammalati, e soprattutto i poveri, a non sentirsi soltanto preda della disperazione. Lo Iacono è capace di gettare sui problemi della Sicilia di allora una luce che porta a momenti di vera commozione, attraverso un linguaggio semplice e insieme immaginoso, il linguaggio della poesia. Regalando il ritratto di una protagonista indimenticabile, fiera e coraggiosa, che combatte le superstizioni e le leggi degli uomini per affermare il diritto di tutti a essere curati e delle donne a essere libere.