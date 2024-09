Inferno 2024, il kolossal da record alle Gole dell'Alcantara chiude la stagione

“Questi eventi di grande importanza culturale diventano fondamentali per completare l’offerta turistica e riescono a dare un indotto secondario che va riconosciuto e sottolineato”. Lo ha detto Elvira Amata, assessore regionale al Turismo e Spettacolo, riguardo a l’Inferno di Dante, in occasione del gran finale della stagione 2024 di quello che si è confermato come il kolossal dei record, il lavoro teatrale più visto in Sicilia negli ultimi anni. “Una rassegna che quest’anno – ha detto l’assessore Amata - ha avuto oltre sessanta repliche e la notorietà di questo Inferno, rappresentato nello scenario unico al mondo delle Gole, ha attirato molti turisti oltre che tantissimi siciliani. In questo spettacolo si vedono gli attori e i danzatori, ma dietro c’è il lavoro dei produttori, del regista e di scenografi, costumisti, sarti, musicisti, coreografi e personale tecnico. Ecco perché l’investimento che facciamo sulla Cultura porta sviluppo economico e vantaggi al territorio: tutti dati leggibili a conclusione di questa rassegna”.

Che anche negli ultimi giorni – nove repliche s0no state aggiunte a quelle previste – ha fatto registrare il consueto grande successo, attirando personalità tra le quali il sindaco di Catania Enrico Trantino: “La vera domanda è – si è chiesto - se Dante si sia ispirato alle Gole dell’Alcantara per ideare Inferno, perché così sembra a giudicare dalla straordinaria scenografia naturale che questa Riserva offre”. “Inferno – ha aggiunto - è un inno all’amore e a quella bellezza cui noi siciliani dovremmo ispirarci di più per crescere e voler bene al nostro territorio: un’opera che tutti dovrebbero vedere. Un’ulteriore occasione di attrazione e di richiamo per chi viene in Sicilia non solo per ammirare le nostre Bellezze, ma per conoscere, soprattutto, la vera Cultura. E di questo dobbiamo essere orgogliosi”.