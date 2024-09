Giubileo 2025, Pasqua comune per tutti i cristiani: Papa Francesco "spero diventi la normalità"

Il Papa torna ad auspicare che i cristiani possano celebrare il giorno della Pasqua nella stessa data. Lo ha detto nell’udienza al gruppo 'Pasqua Together'.

«Mi congratulo con voi e vi incoraggio a continuare, in particolare perché ciò esprime il desiderio di non lasciar passare invano l’importante occasione che il 2025 ci offre - ha detto Papa Francesco -. L’anno prossimo, infatti - che per la chiesa cattolica sarà giubileo ordinario -, la celebrazione della Pasqua, a motivo della coincidenza dei calendari, sarà comune per tutti i cristiani. È un segno importante, a cui si aggiunge la ricorrenza dei 1700 anni dalla celebrazione del primo Concilio ecumenico, quello di Nicea, che, oltre a promulgare il simbolo della fede, trattò anche il tema della data della Pasqua, a causa delle differenti tradizioni esistenti già a quel tempo. In più di un’occasione mi è stato rivolto l'appello a cercare una soluzione a tale questione, affinché la celebrazione comune del giorno della Risurrezione non sia più un’eccezione, ma diventi la normalità. Incoraggio pertanto chi si sta impegnando in questo cammino a perseverare, e a fare ogni sforzo nella ricerca di una comunione possibile, evitando tutto ciò che può invece portare a ulteriori divisioni tra i fratelli», ha concluso il Pontefice.