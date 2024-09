Il "ritorno a casa" di Katia Greco con "I fratelli Corsaro"

Due uomini dalla personalità opposta, ma uniti dalla voglia di risolvere gli omicidi che sconvolgono la città di Palermo, Fabrizio e Roberto Corsaro, giornalista sciupafemmine il primo, tranquillo avvocato penalista il secondo, sono protagonisti dei fortunati romanzi di Salvo Toscano (Newton Compton) e oggi de “I fratelli Corsaro”, fiction dramedy prodotta da Camfilm e Taodue con Rti.

Ieri su Canale 5 la terza e penultima puntata “Sangue del mio sangue”, tratta dall’omonimo libro della serie. Nell’episodio Fabrizio (Giuseppe Fiorello) dovrà scrivere per “Sicilia Oggi” sulla morte di un funzionario del Comune di Castelferro, nel palermitano. Un caso delicato che vede come principale indiziato il primo cittadino Fogazza (l’attore catanese Carmelo Rosario Cannavò), che ha assunto Roberto (Paolo Briguglia) per la difesa.

Mentre cerca di scoprire la verità, Fabrizio conosce una donna che sconvolgerà la sua routine da scapolo incallito. È Maria Librizzi, assistente sociale dalla parte degli ultimi, che vive in paese con lo zio dopo la scomparsa dei genitori. A darle volto l’attrice messinese Katia Greco. «Maria si occupa dei ragazzi meno fortunati e nel tempo si interesserà di politica e tematiche legate alla mafia – sottolinea – È una ragazza determinata e tosta, che crede molto nei valori e nelle potenzialità della sua terra. Riesce a tenere testa a Fabrizio perché, diversamente da altre donne, non cede alla sua corte e questo aspetto del carattere farà colpo su di lui. Per Fabrizio conquistarla rappresenterà una vera sfida».

Una donna dalla forte personalità che metterà a dura prova il già complesso rapporto tra Corsaro e la collega e amica Giulia Orlando (l’acese Roberta Rigano), segretamente innamorata di lui e disturbata dalla sua indole di seduttore.