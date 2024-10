È festa del teatro al Catania Off Fringe Festival

Il viaggio come percorso fisico e spirituale attraverso il mondo, accanto a professionisti visionari dell’arte, il fil rouge del terzo Catania Off Fringe Festival, evento dedicato al teatro off e alle arti performative, parte dell’omonima rassegna internazionale, nella città etnea dal 17 al 27 ottobre. Una scelta tematica per i 700 anni dalla morte di Marco Polo, il viaggiatore più famoso del mondo, coerente con la fisionomia della manifestazione che da settant’anni crea contatti tra artisti e operatori per condividere, attraverso la cultura e lo spettacolo, la bellezza e il patrimonio di tutti i Paesi.

Con la direzione artistica di Francesca Vitale e Renato Lombardo, da quest’anno fondatori del Fringe Italia Off - network che unisce i Fringe Festival di Milano e Catania – il festival sarà inaugurato il 16 ottobre dall’evento “Catania In”. Il Teatro Sangiorgi farà da cornice a una festa dedicata al viaggio del Fringe, raccontato con le testimonianze di due catanesi doc, l’attrice Donatella Finocchiaro e il cabarettista, attore e cantautore Giuseppe Castiglia; ma ci saranno anche i contributi del cantante, attore teatrale e polistrumentista ennese Mario Incudine, dell’attore Pietro De Nova e di altri professionisti che hanno partecipato alle edizioni passate.

In cartellone ben 59 spettacoli dall’Italia e dal mondo – selezionati tramite bando, e provenienti da Paesi come Ucraina, Stati Uniti, Turchia e Svizzera - con 236 repliche e tre esibizioni al giorno in 14 luoghi culturali della città, tra cui Cut, Centro Culturale Zo, Sala Hernandez e Teatro Vitaliano Brancati. Titoli che, coerentemente con il tema di quest’anno, propongono un viaggio intimo e sociale portando in scena argomenti importanti come natura, mafia, emarginazione, libertà femminile e stereotipi di genere.