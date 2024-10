La fotografia d'autore al Mediterraneum Collection, premiata Franca Centaro

Il Med Photo Fest, Festival della Fotografia Internazionale, è uno degli eventi più importanti dedicati alla fotografia d’autore contemporanea che mette in dialogo ricerche e linguaggi diversi in uno scambio creativo, che permette di esplorare l’evoluzione della fotografia, unendo tradizione, innovazione, coinvolgendo artisti provenienti da contesti culturali eterogenei. Ogni anno, propone una tematica centrale, affrontata da vari autori con approcci stilistici e concettuali differenti, che permette di riflettere le loro sensibilità individuali e le altrettante dimensioni estetiche e concettuali.

Quest’anno la rassegna, alla sedicesima edizione, ha preso avvio al Museo Diocesano di Caltagirone, e proseguirà fino al 30 dicembre, portando in mostra i grandi nomi della fotografia italiana e internazionale, l’Archivio fotografico del Med Photo Fest. oggi a Palazzo Scammacca, a Pino Ninfa e Franca Centaro, nota fotografa di teatro, verranno assegnati rispettivamente il Premio Mediterraneum Collection 2024 e il Premio Mediterraneum 2024 per la Fotografia Internazionale d’Autore.

Di Franca Centaro, romana, figlia d’arte (il padre Orazio era affermato ritrattista e lavorava nel mondo dello spettacolo), ma siracusana da molti anni, sono noti soprattutto i reportage delle stagioni dell’Inda al Teatro greco di Siracusa, di cui l’artista è fotografa di scena: reportage in cui la necessità di «cogliere l’attimo» della rappresentazione si coniuga con una ricerca rigorosa di composizione, di dramma, di pathos.