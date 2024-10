Giornalismo: il Premio Rispoli a Saluzzi e Pancani

Il XII Premio Atri di giornalismo alla carriera - targa speciale radiotv intitolata a Luciano Rispoli, indimenticato autore televisivo e conduttore reggino, considerato tra gli iniziatori della tv pubblica italiana, è stato conferito ai giornalisti Paola Saluzzi e Andrea Pancani.

Mariano Sabatini, responsabile della sezione Luciano Rispoli del premio, ha dichiarato: «Sono lieto che il XII Premio Atri di giornalismo alla carriera sia andato a due personaggi che propongono programmi nel rispetto del pubblico, che non rubano loro tempo ma li arricchisce di suggestioni, riflessioni, suggerimenti. Come Rispoli ha sempre detto di voler fare. Paola Saluzzi ha una ferrea soavità che, come ho potuto constatare ai tempi della più difficile edizione di Uno Mattina su Rai1, nel 2001 (in pieno crollo delle Torri gemelle), le ha sempre consentito di imprimere la sua personalità unica ovunque abbia lavorato, in Rai, a SkyTg24 e ora su Tv2000 per L’Ora solare. E Andrea Pancani che, dai tempi di TMC, ha garantito un’informazione di qualità, rigorosa e imparziale, credendo nel terzo polo quando ancora era solo un telesogno; mentre oggi su La7 continua nel suo impegno di anchorman stimato e cordialissimo a Coffee Break. A loro le mie più vive congratulazioni e il mio grazie maiuscolo per aver tenuto a battesimo il premio dedicato a un padre nobile del servizio pubblico che la Rai sembra aver colpevolmente dimenticato».