Molière apre la stagione del Teatro Massimo di Siracusa

La regia di Ficarra apre un cartellone ricchissimo in sinergia con il Comune di Siracusa: quattro repliche per ogni spettacolo e una programmazione variegata in cui si intrecciano i temi universali. I cartelloni saranno cinque: accanto ai 10 spettacoli di teatro tradizionale, ci saranno #NuovoTeatro con altri dieci spettacoli; Teatro Civile con sei spettacoli; Teatro Ragazzi e un teatro al femminile con Parola d’Attrice. «In un momento storico come quello attuale – dichiara il direttore artistico Orazio Torrisi - il teatro ha la necessità e il dovere morale di mettersi al servizio dell'uomo per lanciare messaggi e spunti di riflessione. Ritornare a emozionarsi, con il cuore e con la mente affinché anche l’anima si nutra». Per questo motivo proponiamo un programma «ricco che non si basa soltanto sul teatro classico ma che pone all'attenzione anche i testi di teatro contemporaneo. Sarà anche istituito un Premio nazionale di Teatro contemporaneo dedicato alla grande attrice Piera Degli Esposti rivolto alle attrici».

Grande ritorno, dal 21 novembre, per Maddalena Crippa che insieme con Maximilian Nisi metterà in scena Un Sogno a Instanbul, per la regia di Alessio Pizzech dal bestseller di Paolo Rumiz “La cotogna di Istanbul”. In scena Mario Incudine, che firma anche le musiche. Il 5 dicembre arriveranno Le Intellettuali (Femmes savantes) testo raffinato e colto di Molière, regia di Giovanni Anfuso, con Giuseppe Pambieri, Giorgio Lupano e Micol Pambieri. Dal 23 gennaio, in scena Parlami d’amore (Quando la radio cantava la vita), testo di Costanza Di Quattro, regia di Pino Strabioli, con Mario Incudine e Antonio Vasta al pianoforte e alla fisarmonica.