Premio Mondello, scelta la rosa dei vincitori

Scelta la rosa dei vincitori del premio internazionale Mondello che quest’anno giunge alla cinquantesima edizione. La giuria presieduta da Gianni Puglisi ha assegnato il premio a Marco Cassardo con "Eravamo immortali" (Mondadori), Claudia Durastanti con "Missitalia" (La Nave di Teseo) e Giovanni Grasso con "Il segreto del tenente Giardina" (Rizzoli) per la sezione Opera italiana. Ad Antonio Franchini con "Il fuoco che ti porti dentro" (Marsilio) è stato assegnato il premio speciale del presidente di giuria. A Deborah Gambetta è andato il premio speciale per la Letteratura con "Incompletezza. Una storia di Kurt Gödel" (Ponte alle Grazie). Al romeno Mircea Crescu è stato assegnato il premio Autore straniero. Lo ha scelto il giudice monocratico Nicola Lagioia. I tre romanzi vincitori della sezione Opera Italiana sono stati sottoposti al giudizio di 120 lettori qualificati, indicati da 24 librerie: le loro preferenze decreteranno il vincitore assoluto, cui andrà il premio SuperMondello. Una giuria di 130 studenti di 13 scuole siciliane decreterà il vincitore del premio Mondello Giovani. A tre studenti andrà il premio per la migliore motivazione.