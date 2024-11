Camilleri figlio... emigrato. In libreria “Vi scriverò ancora”, le lettere ai genitori dal 1949 al 1960

C'è un giovane di belle speranze che s'aggira per la Capitale con una fame di vita e di successo non comuni. Ha vinto una borsa di studio che gli consente di frequentare l'Accademia nazionale di arte drammatica di Silvio d'Amico, nel settore regia. Arriva dal profondo sud, dopo un lungo viaggio in treno e l'affannata accoglienza dei parenti che a Roma e nei dintorni già dimorano.

Ha gli occhi che luccicano di curiosità e di speranza della vita nuova che gli s'affaccia. Anche se le sue attenzioni saranno costantemente rivolte oltre lo Stretto, alla sua terra, alla sua famiglia di vecchi: in questo senso si può dire che la sua “crosta” di provinciale (senza l'accezione negativa di cui la parola s'è caricata) non gli cadrà mai di dosso.

Il ragazzo che sogna di fare il regista si chiama Andrea Camilleri e arriva da Porto Empedocle, provincia di Girgenti, dove ha già fatto i suoi latinucci e come messaggi in bottiglia ha già inviato le sue prime poesie alle riviste più rinomate della Penisola. Sono anni eroici, anni di Dopoguerra. Quello che sarebbe diventato il celeberrimo inventore del Commissario Montalbano, parte con una valigia carica di sogni e di qualche vestito. Pochi i soldi che una famiglia accudente e apprensiva non gli farà mancare, benché non navighi nell'oro.