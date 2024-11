Se la vita è “contro” la rete d’umanità può sempre salvarci. Toccante romanzo d’esordio di Rita Ragonese

Vivono ai margini, Angela con l’energia tumultuosa d’una gioventù mortificata, lottando disperatamente per tornare a galla, accettando di malagrazia l’aiuto, e il controllo, dei servizi sociali; Umberto serrato dentro una solitudine costruita con doloroso accanimento e impastata con l’alcol.

Lo scenario è una sorprendente Venezia vista dall’altro lato: non i merletti sull’acqua ma croste di cemento appoggiate sul grigio; non le cupole ma le ciminiere. E le piccole vite di cui i turisti non sapranno mai (ma tanto anche loro, poveracci, «malgrado gli sforzi non toccheranno mai l’anima di Venezia»…). Una città amata, percorsa nelle sua ombra umida con sguardo amoroso: l’autrice è figlia di siciliani, che la vita ha portato molto lontano, e ora vive in Veneto, e ha deciso di scegliere il luogo più ardimentoso per la storia che ci racconta, in un altrove lontanissimo dallo splendore internazionale di Venezia. Ma l’altrove è il luogo per definizione di Angela («Le sembra tutto carcere, adesso: tutti luoghi, i suoi, accomunati da qualcosa di deprivante»), di Umberto («Il suo posto è fuori. Dal mondo, dalle cose della vita»).