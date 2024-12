Ritrovare la spiritualità attraverso la natura. Vincenzo Zitello utilizza il Cantico delle Creature di San Francesco per intraprendere un percorso per risvegliare l’animo. I suoni della sua arpa si mescolano con quelli del violino di Fulvio Renzi ed il risultato è un viaggio alla riscoperta forse di sonorità primordiali. Si terrà stasera alle ore 20.00 nella chiesa di San Pietro Apostolo a Siracusa l’ultimo appuntamento della mini tournèe di Zitello e Renzi in occasione della diciassettesima edizione di “Note per Lucia” , l’iniziativa musicale organizzata dalla società Kairos e dalla Deputazione della Cappella di Santa Lucia per la Festa della martire siracusana. Ieri sera concerto alla chiesa Madre di Carlentini e giovedì scorso alla chiesa Maria SS. Immacolata a Belpasso (Catania). Si tratta delle tre città che saranno visitate dall’arrivo del corpo di Santa Lucia, che si trova custodito a Venezia, e arriverà in Sicilia sabato 14 dicembre.

Vincenzo Zitello, compositore, concertista e primo divulgatore dell’arpa celtica in Italia, ha composto il concerto “Civiltà Celesti” dove alterna l’arpa celtica e l’arpa bardica, due strumenti della tradizione gaelica con caratteristiche sonore ed espressive differenti. Con Fulvio Renzi il compito di evocare i quattro elementi del Cantico in un percorso che evoca il Vento, il Sereno, la Rondine, Il Fuoco, Le Stelle.

“Il cantico di san Francesco riporta alla natura e a ritrovare la spiritualità attraverso la natura - spiega Zitello -. Ho suonato per 50 anni con Franco Battiato e mi vengono in mente i tanti anni di ricerca spirituale. Bisogna essere e non solo apparire come vogliono i giovani di oggi. E poi utilizzo l’arpa che ha 5 mila anni. L’arpa celtica (“clasach” in gaelico) è il più antico strumento polifonico europeo: nasce in Irlanda e in Scozia nel XI secolo d.C. per opera dei primi monaci cristiani, e viene costruita per accompagnare salmi, preghiere e meditazioni, con le sue 28 corde tutte in metallo (bronzo, ferro, oro) caratteristica che si differisce dall’arpa continentale europea fino alle più moderne, che usano corde di origine animale o sintetica”. Zitello ha collaborato tra gli altri con artisti del calibro di Ivano Fossati, i Pooh, Claudio Rocchi, Dino Betti.