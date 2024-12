Siamo proprio sicuri di essere felici e contenti con le «Maledette feste»?

Ma perché le feste di Natale? Se lo chiedevano Virginia Woolf («La signora Dalloway») e Natalia Ginzburg («Magico Natale») con il dubbio se fossero «fosche e faticose» per tutti e non solo per la vecchiaia, e se lo chiede in uno spiritoso romanzo, «Maledette feste» (Fazi Editore), Isabella Pedicini, saggista e scrittrice di Benevento, storica dell’arte e autrice di testi sulla fotografia e sull’arte contemporanea, che riporta in esergo i pensieri delle due grandi scrittrici, riflettendo con taglio sociologico e attraverso colti rimandi sulla essenza del Natale e in generale sul «gorgo perfido delle feste».

Possibile, si chiede Agata – quarantenne voce narrante del romanzo, un lavoro in un museo di arte contemporanea, residente a Napoli da quando, diciottenne, ha lasciato il paesino dell’Irpinia dove è nata – che la “legge” implacabile dei festeggiamenti ad ogni costo trasformi il Natale in un appuntamento ineluttabile?

Agata ha un marito francese che con le festività ha un rapporto pacificato (anche perché è nato il 25 dicembre) e ha due bimbi grazie ai quali il Natale ha assunto una nuova complessità. Perché si rovescia il ruolo di figli in quello di genitori e come tali si è obbligati a recitare di anno in anno «questa pièce teatrale che si replica»: il presepe, l’albero, Babbo Natale (con la sua notissima iconografia creata dall’illustratore statunitense per la Coca Cola…) e i doni.

Impossibile sottrarvisi, se sin da Halloween, «che incombe già dalla prima settimana di ottobre, a ridosso della festa dei nonni», una fornita cartoleria di Napoli trabocca di oggetti legati a “dolcetto o scherzetto”, per esplodere subito dopo con tutto un corredo di lucine e Babbi Natale di ogni dimensione, insieme a un mondo di decorazioni.