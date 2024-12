Capodanno in piazza: tutti concerti nelle principali città d'Italia

Sono tanti gli italiani che si preparano a salutare il 2025 in musica nelle piazze, a partire dai due classici appuntamenti trasmessi in diretta televisiva. A Reggio Calabria, il lungomare si trasformerà in un grande palcoscenico per "L'Anno che Verrà", lo show di Rai 1 condotto da Marco Liorni, con protagonisti Anna Oxa, Ermal Meta, i Ricchi e Poveri e tanti altri volti noti. In contemporanea, a Catania, Piazza Duomo ospiterà "Capodanno in Musica", l’evento di Canale 5 condotto da Federica Panicucci con Fabio Rovazzi, che vedrà esibirsi tra gli altri Paola e Chiara, Orietta Berti, Baby K oltre ai talenti della scuola di "Amici". Prevista anche una sorpresa di Gigi D’Alessio. In programma anche una cascata di concerti ed eventi in piazza, ma non a Milano. Per il quinto anno consecutivo, infatti, il capoluogo lombardo non organizzerà alcun concerto in piazza Duomo. Il sindaco Giuseppe Sala ha ribadito che il costo stimato, circa un milione di euro, sarebbe meglio impiegato in altre priorità per la città.

In Sicilia una serie di eventi tra le città e cittadine A Palermo, piazza Castelnuovo accoglierà Biagio Antonacci, preceduto dal polistrumentista siciliano Mario Incudine e seguito dal DJ set di Paoletta. Cerda offrirà il live dei Matia Bazar in piazza La Mantia, mentre a Messina saranno Arisa e Clementino a dominare la scena in piazza Duomo. Capo d’Orlando darà spazio ad Anna Tatangelo in piazza Matteotti. Fiorella Mannoia sarà protagonista a Maletto, Siracusa accoglierà AKA 7EVEN, mentre Francesco Gabbani sarà la star ad Augusta. Per altri motivi, anche il Capodanno di Roma al Circo Massimo è stato segnato dalle polemiche: inizialmente, Tony Effe, Mahmood e Mara Sattei erano stati annunciati come protagonisti. Ma dopo il ritiro dell’invito a Tony Effe a causa dei testi delle sue canzoni, giudicati inappropriate, anche Mahmood e Mara Sattei si sono fatti da parte per solidarietà. Alla fine, il palco del Circo Massimo sarà animato da Gabry Ponte, la Premiata Forneria Marconi (PFM), l’Orchestraccia e l’Orchestra Popolare La Notte della Taranta. Al Circo Massimo ci saranno anche i Culture Club guidati da Boy George. Tony Effe, dal canto suo, non si è tirato indietro e ha annunciato un concerto al Palasport di Roma, con biglietti a prezzi calmierati e la promessa di sorprese per i fan.