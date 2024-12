Premio Vincenzo Crocitti International, parata di stelle a Roma

Il valore del talento e del merito e il riconoscimento della buona formazione artistica i principali obiettivi del Premio Vincenzo Crocitti International, che ogni anno accende i riflettori su professionisti emergenti e consolidati del settore artistico e culturale.

La manifestazione, ideata dal reggino Francesco Fiumarella, giunta alla dodicesima edizione, si è svolta nei giorni scorsi presso l’Aula Magna del Green Park Hotel Pamphili di Roma. Intitolata al grande attore romano - figlio di Alberto Sordi nel film “Un borghese piccolo piccolo” e amato volto delle serie “Carabinieri” e “Un medico in famiglia” - ha premiato anche quest’anno, col Vince Award, tanti professionisti, tra cui l’attore reggino Gigi Miseferi, membro assieme al compianto Giacomo Battaglia, scomparso nel 2019, del duo comico Battaglia e Miseferi, protagonista, negli anni ’90, dei programmi tv della Compagnia del Teatro Bagaglino del catanzarese Pier Francesco Pingitore (premio alla carriera della scorsa edizione). Nel corso della sua attività, Miseferi ha partecipato anche a film come “La moglie del sarto”, “Quel che resta” e “A mamma non piace”, commedia noir di Gianni Leacche in uscita prossimamente.