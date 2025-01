Agrigento Capitale della Cultura 2025: ecco eventi, festival e arte nei luoghi iconici

FestiValle, un festival internazionale di jazz, trasformerà la Valle dei Templi in un palcoscenico naturale per artisti di fama mondiale. Sisters Academy - The Boarding School, ideata dal collettivo danese Sisters Hope, trasformerà Palazzo Tomasi in un luogo sospeso tra realtà e immaginazione, dove i partecipanti saranno invitati a immergersi in una «società sensibile» che sfida le convenzioni, indagando così nuove forme di connessione attraverso arte e ritualità.

Il programma di Agrigento 2025 va oltre la semplice celebrazione del patrimonio culturale e naturale, invitando il pubblico a riscoprire e riscoprirsi nei luoghi più iconici della città e del territorio, trasformati in spazi vivi di dialogo e scoperta. Dalla maestosità senza tempo della Valle dei Templi alla raffinatezza del Teatro Luigi Pirandello, ogni location diventa un crocevia tra passato e futuro.