In fin di vita Luca Beatrice, presidente della Quadriennale di Roma. Ricoverato alle Molinette di Torino dopo un malore

Il noto critico d’arte e saggista torinese Luca Beatrice, 63 anni, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Molinette della Città della salute di Torino. L’ex presidente del Circolo dei Lettori, presidente della Quadriennale di Roma 2025, era stato colpito nei giorni scorsi da un malore ed era stato ricoverato al nosocomio del capoluogo piemontese.

Luca Beatrice si è laureato a Torino in Storia del cinema alla Facoltà di Lettere e ha conseguito il diploma di specializzazione in Storia dell’arte all’Università di Siena. Beatrice ha curato importanti mostre d’arte in tutta Europa. Dal 2003 al 2005 è stato curatore della Biennale di Praga. Nel 2009 è stato curatore del Padiglione Italia per la 53/a Biennale d’arte di Venezia. Dal 2010 al 2018 è stato presidente del Circolo dei Lettori di Torino. Ora è presidente della Quadriennale 2025, la principale esposizione periodica dedicata all’arte italiana contemporanea, in calendario quest’anno da ottobre 2025 a gennaio 2026 col titolo di Fantastica.