Oscar 2025: niente cinquina per Maura Delpero, in corsa Isabella Rossellini. E' boom di candidature per Emilia Perez

The Brutalist, Emilia Perez, Conclave, The Substance e Wicked tra candidati per miglior film Dieci film sono candidati nella categoria Best Picture agli oscar 2025. Sono Anora, The Brutalist, A Complete Unknown, Conclave, Dune: Part Two, Emilia Pérez, I'm Still Here - Io Sono Ancora Qui, Nickel Boys, The Substance e Wicked. Due di questi film - Emilia Perez e Wicked - sono musical e un terzo, il biopic di Bob Dylan A Complete Unknown, ha una forte componente musicale. Due film sono anche candidati al miglior film internazionale: I'm Still Here e Emilia Perez, quest'ultimo vincitore ai Golden Globes di quattro premi tra cui quello per il miglior musical/commedia.

Isabella Rossellini è candidata agli Oscar come migliore attrice non protagonista per il ruolo di Suor Agnes in Conclave di Edward Berger. E' la prima candidatura agli Oscar per la figlia di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini .

Brody, Chalamet, Ralph Fiennes, Domingo e Sebastian Stan candidati per il miglior attore Adrien Brody di The Brutalist, Timothée Chalamet nel ruolo di Bob Dylan in A Complete Unknown, Colman Domingo in Sing Sing, Ralph Fiennes aspirante Papa in Conclave e Sebastian Stan, giovane Donald Trump in The Apprentice sono i candidati all'Oscar per il miglior attore protagonista. Con Stan è stato candidato anche Jeremy Strong nella cinquina dei non protagonisti.

Gascon prima donna trans in corsa Oscar migliori attrici Fernanda Torres conferma il verdetto dei Golden Globe e viene candidata agli Oscar come miglior attrice. La star brasiliana di I Am Still Here - Io Sono Ancora qui - è entrata in cinquina con Karla Sofía Gascón di Emilia Peres, vincitrice a Cannes come migliore attrice e la prima donna trans finalista per gli Oscar.

In cinquina sono arrivate anche Cynthia Erivo di Wicked, Mikey Madison di Anora e Demi Moore di The Substance. Coralie Fargeat candidata per la regia, unica donna Coralie Fargeat è entrata in cinquina come miglior regista per The Substance. È l'unica donna nella rosa dei registi candidati, ma le previsioni della vigilia era che non ce ne fosse nessuna.